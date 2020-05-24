В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом

САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Женщина 69 лет, у которой был диагностирован Женщина 69 лет, у которой был диагностирован коронавирус , скончалась в Самарской области , у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, это 16 летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В воскресенье федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 153 человека с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.

"Всего 16 человек скончались, в том числе женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.

В Самарской области также выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 75 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 46 заразились от ранее заболевших.

Всего в Самарской области подтвержден 2021 случай заболевания коронавирусом, 636 человек выздоровели.