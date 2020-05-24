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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:42
https://ria.ru/20200524/1571909560.html
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823303_0:83:3072:1811_1036x0_80_0_0_664edcd3e9e82381c30a0fc362d8e141.jpg
РИА Новости

В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом

11:42 24.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Женщина 69 лет, у которой был диагностирован коронавирус, скончалась в Самарской области, у нее были заболевания сердечно-сосудистой системы, это 16 летальный случай в регионе, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В воскресенье федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 153 человека с коронавирусом, в том числе один в Самарской области.
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"Всего 16 человек скончались, в том числе женщина 69 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы", - говорится в сообщении.
В Самарской области также выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 75 человек COVID-19 выявили при поступлении с ОРВИ или пневмонией, еще 46 заразились от ранее заболевших.
Всего в Самарской области подтвержден 2021 случай заболевания коронавирусом, 636 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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