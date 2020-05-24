В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии , общее число умерших в республике составило 11, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались девять пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.

"За сутки скончались два пациента - мужчина 1961 года рождения, имевший сопутствующие заболевания: гипертонию и подагру, а также мужчина 1972 года рождения, у которого было сопутствующее заболевание - острая почечная недостаточность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выявлены 80 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрирован 2251 подтвержденный случай. Выздоровели за сутки 7 человек, всего выздоровевших – 567.

По данным штаба, в республике в трех госпиталях находятся 467 человек, на амбулаторном лечении – 459 человек, в том числе 48 детей, еще 747 человек, включая 221 ребенка, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 1971 человек, имевших контакты с зараженными людьми.