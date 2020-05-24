Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:39
https://ria.ru/20200524/1571909504.html
В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:136:3158:1912_1036x0_80_0_0_5d53ca9a214adae991678f41fde4c3d3.jpg
РИА Новости

В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом

11:39 24.05.2020
92
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 мая – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике составило 11, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались девять пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
"За сутки скончались два пациента - мужчина 1961 года рождения, имевший сопутствующие заболевания: гипертонию и подагру, а также мужчина 1972 года рождения, у которого было сопутствующее заболевание - острая почечная недостаточность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки выявлены 80 новых случаев заражения COVID-2019, всего зарегистрирован 2251 подтвержденный случай. Выздоровели за сутки 7 человек, всего выздоровевших – 567.
Актриса Алена Бабенко
11:25
"Оказался тот самый". У актрисы Алены Бабенко обнаружили коронавирус
По данным штаба, в республике в трех госпиталях находятся 467 человек, на амбулаторном лечении – 459 человек, в том числе 48 детей, еще 747 человек, включая 221 ребенка, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением в регионе 1971 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)В мире
Рекомендуем
Работа службы скорой помощи
В Югре умерли две пациентки с COVID-19
Медицинские работники
В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
В Армении за сутки умерли четыре пациента с COVID-19
Люди переходят дорогу на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
Экс-спикер Законодательного собрания Киргизии Мукар Чолпонбаев
Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
Медицинский работник
В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
Медик выходит из машины скорой помощи
В Приморье умер еще один пациент с COVID-19
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
кефир
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Тамбовской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом
Пляж Майя Бэй в Таиланде. 2017 год
Туристы рассказали, готовы ли покупать авиабилеты до открытия границ
Медик у машины скорой помощи
Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет
Очередь в Мадриде за бесплатной едой
В Испании после эпидемии выстроились длинные очереди за бесплатной едой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла новая перестрелка
12:02В провинции Буэнос-Айрес обяжут установить приложение против COVID-19
12:00Туристы рассказали, готовы ли покупать авиабилеты до открытия границ
12:00Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
11:57В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
Лента новостейМолния