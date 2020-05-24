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Религия и мировоззрение
2020-05-24T11:39
https://ria.ru/20200524/1571909477.html
Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193194_0:0:2941:1655_1036x0_80_0_0_8d9c242126c8a2c0c6c4713ec0804742.jpg
РИА Новости

Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира

11:39 24.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех мусульман России с праздником Ураза-байрам, пожелав здоровья, мира и благополучия.
"Завершение священного месяца Рамадан неразрывно связано с духовным и нравственным очищением. В эти светлые дни верующие встречаются с родными и близкими, совершают добрые дела, помогают нуждающимся", - говорится в поздравлении.
"Мусульманская умма России многое делает для сохранения обычаев и культуры ислама, поддерживает и развивает многовековые традиции добрососедства и терпимости. Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия", - подчеркнул Медведев.
Ураза-байрам - один из двух главных праздников ислама. В этом году из-за пандемии коронавируса мечети в РФ закрыты для верующих, поэтому праздничный намаз они совершают дома. Однако в самих молельнях праздничную молитву совершают имамы и муфтии.
Президент РФ Владимир Путин
09:07Религия и мировоззрение
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
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Религия и мировоззрениеРоссияУраза-байрамДмитрий МедведевОбщество
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