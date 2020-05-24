Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех мусульман России с праздником Ураза-байрам , пожелав здоровья, мира и благополучия.

"Завершение священного месяца Рамадан неразрывно связано с духовным и нравственным очищением. В эти светлые дни верующие встречаются с родными и близкими, совершают добрые дела, помогают нуждающимся", - говорится в поздравлении.

"Мусульманская умма России многое делает для сохранения обычаев и культуры ислама, поддерживает и развивает многовековые традиции добрососедства и терпимости. Желаю Вам крепкого здоровья, мира и благополучия", - подчеркнул Медведев.