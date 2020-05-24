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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:34
https://ria.ru/20200524/1571909398.html
В Югре умерли две пациентки с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

В Югре умерли две пациентки с COVID-19

11:34 24.05.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкРабота службы скорой помощи
Работа службы скорой помощи
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Работа службы скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая - РИА Новости. Две пациентки с подтвержденным коронавирусом в возрасте 58 лет и 81 года скончались в Ханты-Мансийском автономном округе, у них были хронические заболевания, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.
"В Югре скончались еще два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Возраст пациенток - 81 год и 58 лет. У обеих лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни", - сообщили в штабе, уточнив, что женщины проживали в Когалыме и Радужном.
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Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре возросло до 17.
Согласно данным штаба, инфекция в регионе подтверждена у 1670 человек, при этом число заразившихся в Когалыме превышает 110, большинство - из ранее выявленного очага в местной больнице, где на карантин закрыли терапевтическое отделение.
Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округПроисшествия
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