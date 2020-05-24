В Югре умерли две пациентки с COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая - РИА Новости. Две пациентки с подтвержденным коронавирусом в возрасте 58 лет и 81 года скончались в Ханты-Мансийском автономном округе, у них были хронические заболевания, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.
"В Югре скончались еще два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Возраст пациенток - 81 год и 58 лет. У обеих лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни", - сообщили в штабе, уточнив, что женщины проживали в Когалыме и Радужном.
Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре возросло до 17.
Согласно данным штаба, инфекция в регионе подтверждена у 1670 человек, при этом число заразившихся в Когалыме превышает 110, большинство - из ранее выявленного очага в местной больнице, где на карантин закрыли терапевтическое отделение.
Режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до конца мая, с 12 мая в округе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.