Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса

БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Экс-спикер парламента Экс-спикер парламента Киргизии Мукар Чолпонбаев умер от коронавируса, сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"Сегодня, 24 мая 2020 года, в Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции экс-спикер Жогорку Кенеша (парламента - ред.), общественный деятель Мукар Чолпонбаев", - заявил представитель штаба.

По его словам, Чолпонбаев поступил в больницу 5 мая, 12 мая был переведен в реанимацию. На фоне коронавируса у экс-спикера возникли ряд осложнений, таких как двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов.

Чолпонбаев занимал пост министра юстиции республики, был депутатом парламента страны. С 1995 по 1996 год возглавлял законодательное собрание республики.

На сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1403 человек, из которых 275 медработников. Погибли 15 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 980 пациентов.