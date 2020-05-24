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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:33
https://ria.ru/20200524/1571909340.html
Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571909317_38:0:1000:541_1036x0_80_0_0_cffc8886da234a09a56d4b25725d3511.jpg
РИА Новости

Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса

11:33 24.05.2020
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© Фото : Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Экс-спикер Законодательного собрания Киргизии Мукар Чолпонбаев
Экс-спикер Законодательного собрания Киргизии Мукар Чолпонбаев
© Фото : Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Экс-спикер Законодательного собрания Киргизии Мукар Чолпонбаев . Архивное фото
БИШКЕК, 24 мая - РИА Новости. Экс-спикер парламента Киргизии Мукар Чолпонбаев умер от коронавируса, сообщили РИА Новости в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"Сегодня, 24 мая 2020 года, в Республиканской клинической инфекционной больнице на 70-м году жизни скончался от коронавирусной инфекции экс-спикер Жогорку Кенеша (парламента - ред.), общественный деятель Мукар Чолпонбаев", - заявил представитель штаба.
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По его словам, Чолпонбаев поступил в больницу 5 мая, 12 мая был переведен в реанимацию. На фоне коронавируса у экс-спикера возникли ряд осложнений, таких как двусторонняя пневмония и дыхательная недостаточность. Также у него имелись сопутствующие заболевания сердца, почек и сосудов.
Чолпонбаев занимал пост министра юстиции республики, был депутатом парламента страны. С 1995 по 1996 год возглавлял законодательное собрание республики.
На сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1403 человек, из которых 275 медработников. Погибли 15 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 980 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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