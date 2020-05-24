В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Почти 50 пациентов с Почти 50 пациентов с коронавирусом Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.

По последним данным, в области зафиксированы 3704 случая заражения COVID-19, в том числе 90 – за последние сутки.

"Состояние 18 больных, в данный момент проходящих лечение в стационарах региона, оценивается как тяжелое - они находятся на аппаратах ИВЛ, 39 - в реанимационно-анестезиологических отделениях, общее же число пациентов в тяжелом состоянии составляет 49", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что состояние 115 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии. Количество скончавшихся больных за сутки увеличилось на два, всего в регионе умерли 16 пациентов с коронавирусом. Свердловские врачи вылечили 1226 человек.