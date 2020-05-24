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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:27
https://ria.ru/20200524/1571909251.html
В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом

11:27 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Почти 50 пациентов с коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона.
По последним данным, в области зафиксированы 3704 случая заражения COVID-19, в том числе 90 – за последние сутки.
Водитель машины скорой помощи
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"Состояние 18 больных, в данный момент проходящих лечение в стационарах региона, оценивается как тяжелое - они находятся на аппаратах ИВЛ, 39 - в реанимационно-анестезиологических отделениях, общее же число пациентов в тяжелом состоянии составляет 49", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что состояние 115 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, остальные больные находятся в удовлетворительном состоянии. Количество скончавшихся больных за сутки увеличилось на два, всего в регионе умерли 16 пациентов с коронавирусом. Свердловские врачи вылечили 1226 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьОбщество
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