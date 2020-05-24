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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:23
https://ria.ru/20200524/1571909090.html
В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21

11:23 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная в тяжелом состоянии, стала двадцать первым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Тульской области, сообщает правительство региона.
За сутки в регионе зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 человек.
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"В тульской больнице скончалась 69-летняя жительница Тепло-Огаревского района с подтвержденным диагнозом COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3102 человек, число выздоровевших достигло 1200. Умерли в регионе 21 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская областьПроисшествия
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