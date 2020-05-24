В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21

"В тульской больнице скончалась 69-летняя жительница Тепло-Огаревского района с подтвержденным диагнозом COVID-19. Женщина поступила в стационар в тяжелом состоянии. У нее в анамнезе – патология сердечно-сосудистой системы. Пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3102 человек, число выздоровевших достигло 1200. Умерли в регионе 21 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.