На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса

Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за последние сутки в республике зафиксировано 14 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 11 – на стройплощадке дорожной компании.

"У нас 14 заболевших, из них 11 человек на стройплощадке, на замкнутом периметре. Сейчас определяем круг контактов. Кроме того, еще два случая выявлены в Ялте и один в Симферополе", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Таким образом, по его словам, в республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что новый очаг выявлен в стройгородке одной из дорожно-строительных компаний. "В Симферополе зарегистрирован очаг новой коронавирусной инфекции в строительном городке компании, которая базируется на территории Симферопольского района. На сегодня организован весь комплекс мероприятий, проведена заключительная дезинфекция после госпитализации больных. Десять человек не имеют клинических проявлений, у одного человека есть клинические проявления", - сказала Пеньковская.

По ее словам, все 11 человек госпитализированы. Деятельность предприятия приостановлена. "Лабораторно обследованы все 411 человек, которые находились в этом строительном городке. По первым результатам выявлено 11 больных", - заявила Пеньковская.

Она добавила, что строительный городок переведен в режим обсерватора и взят по периметру полицией под охрану. Все сотрудники находятся под наблюдением.