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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:21
https://ria.ru/20200524/1571908991.html
На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570617189_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_f3c4c87c869f05e2dd7a149738aeebb8.jpg
РИА Новости

На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса

11:21 24.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация в Крыму в связи с коронавирусом
Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за последние сутки в республике зафиксировано 14 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 11 – на стройплощадке дорожной компании.
"У нас 14 заболевших, из них 11 человек на стройплощадке, на замкнутом периметре. Сейчас определяем круг контактов. Кроме того, еще два случая выявлены в Ялте и один в Симферополе", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Таким образом, по его словам, в республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.
Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что новый очаг выявлен в стройгородке одной из дорожно-строительных компаний. "В Симферополе зарегистрирован очаг новой коронавирусной инфекции в строительном городке компании, которая базируется на территории Симферопольского района. На сегодня организован весь комплекс мероприятий, проведена заключительная дезинфекция после госпитализации больных. Десять человек не имеют клинических проявлений, у одного человека есть клинические проявления", - сказала Пеньковская.
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По ее словам, все 11 человек госпитализированы. Деятельность предприятия приостановлена. "Лабораторно обследованы все 411 человек, которые находились в этом строительном городке. По первым результатам выявлено 11 больных", - заявила Пеньковская.
Она добавила, что строительный городок переведен в режим обсерватора и взят по периметру полицией под охрану. Все сотрудники находятся под наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяСергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯлтаСимферопольРеспублика Крым
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