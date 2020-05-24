Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:16
https://ria.ru/20200524/1571908906.html
В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571516694_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b301aacf5b23bcef046544732b450bd4.jpg
РИА Новости

В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса

11:16 24.05.2020
531
© AP Photo / Ng Han GuanЛюди с флагами Китая в провинции Хубэй
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
© AP Photo / Ng Han Guan
ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Китай открыт к сотрудничеству с мировым сообществом для установления источника коронавируса, но этот процесс должен быть без политики, заявил на пресс-конференции глава МИД КНР Ван И.
"Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса. Вместе с тем мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Справедливым - означает, что в поиске источника политическое вмешательство должно быть исключено", - сказал Ван И.
Китайский министр подчеркнул, что в ходе этого процесса необходимо уважать суверенитет всех стран, китайская сторона также выступает против "презумпции виновности".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Чартер, доставивший из Китая в Москву медицинские маски, тесты на коронавирус и защитную одежду. Благотворительный груз отправила Alibaba и ее основатель Джек Ма
10:28Распространение нового коронавируса
Глава МИД Китая оценил усилия Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусом
1000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ван И (политик)МИД КНРКитайВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
Чартер, доставивший из Китая в Москву медицинские маски, тесты на коронавирус и защитную одежду. Благотворительный груз отправила Alibaba и ее основатель Джек Ма
Глава МИД Китая оценил усилия Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусом
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
Открытие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020
В Израиле открылся Храм Гроба Господня
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Медик выходит из машины скорой помощи
В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом
На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
кефир
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Рейд сотрудников полиции в Чите
В Забайкалье ограничения из-за коронавируса продлили до 8 июня
Министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы"
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом
Военнослужащие Индии
СМИ: Индия перебросила дополнительный контингент на границу с Китаем
Экс-спикер Законодательного собрания Киргизии Мукар Чолпонбаев
Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:02В провинции Буэнос-Айрес обяжут установить приложение против COVID-19
12:00Туристы рассказали, готовы ли покупать авиабилеты до открытия границ
12:00Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
11:57В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
Лента новостейМолния