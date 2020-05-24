В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса

"Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса. Вместе с тем мы считаем, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным. Справедливым - означает, что в поиске источника политическое вмешательство должно быть исключено", - сказал Ван И.