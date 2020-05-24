Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая

Отмечается, что перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачёте между авиакомпаниями, во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе.

На вывозной рейс из Сеула 2 июня смогут попасть россияне из всех регионов

На вывозной рейс из Сеула 2 июня смогут попасть россияне из всех регионов

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.