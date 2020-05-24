Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая

ЕРЕВАН, 24 мая – РИА Новости. Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланирован на 27 мая, сообщили в воскресенье в пресс-службе посольства РФ в Армении.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса №SVR8950 Ереван – Новосибирск – Екатеринбург запланирован на 27 мая 2020 в 13:30 (местное время)", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве заявили, что этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях, Пермском крае, Алтайском крае, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Коми.
"Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах. Если у вас был билет на рейс российской авиакомпании, и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в авиакомпанию "Уральские авиалинии" с просьбой произвести взаимозачет", - заявили в дипмиссии.
Отмечается, что перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачёте между авиакомпаниями, во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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