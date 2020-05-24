В Израиле открылся Храм Гроба Господня

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сегодня, 24 мая, впервые после двух месяцев карантина в Иерусалиме вновь открылся Храм Гроба Господня, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

В связи с санитарными ограничениями, сейчас находится в храме смогут исключительно священнослужители. Открытие для широкой публики и СМИ ожидается в ближайшие дни.

Согласно строгим правилам Министерства здравоохранения страны, одновременно находиться в соборе смогут не более 50 человек. При этом, они должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра.

К верующим обратились главы трех церквей, хранители Храма Гроба Господня, с просьбой воздержаться от прикосновения к камням, иконам и другим объектам. Паломников и туристов также попросили помнить о личной ответственности за здоровье окружающих людей и воздержаться от посещения святого места при появлении малейших симптомов заболевания.

"Для Израиля наступил ключевой момент, переломный. Уже открыты пляжи и парки, можно останавливаться в некоторых гостиницах, к посещению стала доступна Стена Плача и, наконец, под проливным дождем, который в солнечном Израиле считается благословением Божьим, открылся Храм Гроба Господня", — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.