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Туризм
2020-05-24T11:18
https://ria.ru/20200524/1571908844.html
В Израиле открылся Храм Гроба Господня
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РИА Новости

В Израиле открылся Храм Гроба Господня

11:18 24.05.2020
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© Фото : министерство туризма ИзраиляОткрытие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020
Открытие Храма Гроба Господня в Иерусалиме. 24 мая 2020
© Фото : министерство туризма Израиля
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Сегодня, 24 мая, впервые после двух месяцев карантина в Иерусалиме вновь открылся Храм Гроба Господня, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
В связи с санитарными ограничениями, сейчас находится в храме смогут исключительно священнослужители. Открытие для широкой публики и СМИ ожидается в ближайшие дни.
Согласно строгим правилам Министерства здравоохранения страны, одновременно находиться в соборе смогут не более 50 человек. При этом, они должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра.
К верующим обратились главы трех церквей, хранители Храма Гроба Господня, с просьбой воздержаться от прикосновения к камням, иконам и другим объектам. Паломников и туристов также попросили помнить о личной ответственности за здоровье окружающих людей и воздержаться от посещения святого места при появлении малейших симптомов заболевания.
"Для Израиля наступил ключевой момент, переломный. Уже открыты пляжи и парки, можно останавливаться в некоторых гостиницах, к посещению стала доступна Стена Плача и, наконец, под проливным дождем, который в солнечном Израиле считается благословением Божьим, открылся Храм Гроба Господня", — комментирует Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
Он отметил, что это по-настоящему историческое событие: последний раз на длительное время храм закрывали более 200 лет назад, после пожара 1808 года.
Тель-Авив
20 мая, 08:00Туризм
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