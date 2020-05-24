В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все "бесцельно" приезжающие в республику будут в принудительном порядке помещаться в обсерватор за свой счет.

В республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.

"Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, в данном случае мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет. В случае если не готовы оплатить сразу, то по окончании нахождения в обсерваторе должны исковые требования отправляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Он отметил, что изменения о нахождении в обсерваторе за свой счет будут внесены в указ о режиме повышенной готовности в республике в связи с коронавирусом.

По его словам, это не желание "кому-то насолить", а часть мер борьбы с коронавирусом, которые введены во всех регионах страны.

"Мы с радостью ждем туристов, когда откроется курортный сезон. Но пока не нужно от нечего делать, если кто-то просто хочет поехать на море, создавать проблему нам. Каждый лишний приезд – это нагрузка на органы власти республики, на медицинскую систему здравоохранения", - подчеркнул Аксенов.