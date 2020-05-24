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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:14
https://ria.ru/20200524/1571908813.html
В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет

11:14 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все "бесцельно" приезжающие в республику будут в принудительном порядке помещаться в обсерватор за свой счет.
В республике зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.
"Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, в данном случае мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно должны помещаться в обсерватор за свой счет. В случае если не готовы оплатить сразу, то по окончании нахождения в обсерваторе должны исковые требования отправляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму", - сказал Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Он отметил, что изменения о нахождении в обсерваторе за свой счет будут внесены в указ о режиме повышенной готовности в республике в связи с коронавирусом.
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По его словам, это не желание "кому-то насолить", а часть мер борьбы с коронавирусом, которые введены во всех регионах страны.
"Мы с радостью ждем туристов, когда откроется курортный сезон. Но пока не нужно от нечего делать, если кто-то просто хочет поехать на море, создавать проблему нам. Каждый лишний приезд – это нагрузка на органы власти республики, на медицинскую систему здравоохранения", - подчеркнул Аксенов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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