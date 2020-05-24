Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

"Ваши неустанные заботы об утверждении в обществе незыблемых духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения снискали Вам самое глубокое уважение. И конечно, значим Ваш вклад в укрепление вековых исторических, культурных, патриотических традиций, которыми по праву славится наша страна", - приводятся в поздравлении слова Путина.