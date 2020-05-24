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Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
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РИА Новости

Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

11:07 24.05.2020 (обновлено: 11:48 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства и отметил его вклад в укрепление традиций и заботу о духовно-нравственных идеалах, сообщила пресс-служба Кремля.
"Вы посвятили себя высокой пастырской, духовно-просветительской миссии и многие годы преданно, подвижнически служите Русской православной церкви, людям, Отечеству", - отметил президент.
"Ваши неустанные заботы об утверждении в обществе незыблемых духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения снискали Вам самое глубокое уважение. И конечно, значим Ваш вклад в укрепление вековых исторических, культурных, патриотических традиций, которыми по праву славится наша страна", - приводятся в поздравлении слова Путина.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье отмечает свое тезоименитство (именины) - день своего святого покровителя, равноапостольного Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
10:58Религия и мировоззрение
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
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Новости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинОбщество
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