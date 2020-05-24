Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 10,4% - у детей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждены 2516 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 163 913 случаев коронавируса.
"41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 8,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. Также 10,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.