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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:15
https://ria.ru/20200524/1571908617.html
Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

11:07 24.05.2020 (обновлено: 11:15 24.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 85% новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет, 10,4% - у детей, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждены 2516 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксированы 163 913 случаев коронавируса.
"41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 8,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. Также 10,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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