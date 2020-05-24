Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет

"41,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65 лет, 8,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,2% – старше 80 лет. Также 10,4% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.