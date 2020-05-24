В московском центре "Вороновское" лечится 231 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 24 мая состоит на лечении 231 пациент. Из них с диагнозом пневмония – 231, подтверждённых с COVID – 231, с кислородной поддержкой – 166, на ИВЛ – 18", - написал главврач в Facebook.
Он добавил что за сутки поступили 12 пациентов.
"Вчера умерли: женщина в возрасте 94 лет и двое мужчин в возрасте 85 и 92 лет с положительным COVID-19", - написал Переходов.
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