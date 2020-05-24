В московском центре "Вороновское" лечится 231 пациент с коронавирусом

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 24 мая состоит на лечении 231 пациент. Из них с диагнозом пневмония – 231, подтверждённых с COVID – 231, с кислородной поддержкой – 166, на ИВЛ – 18", - написал главврач в Facebook.