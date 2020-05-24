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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:05
https://ria.ru/20200524/1571908581.html
В московском центре "Вороновское" лечится 231 пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475359_105:66:2975:1681_1036x0_80_0_0_852ae548e2a3f13b02ce9d1736bf3170.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечится 231 пациент с коронавирусом

11:05 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" . Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 230 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 24 мая состоит на лечении 231 пациент. Из них с диагнозом пневмония – 231, подтверждённых с COVID – 231, с кислородной поддержкой – 166, на ИВЛ – 18", - написал главврач в Facebook.
Он добавил что за сутки поступили 12 пациентов.
"Вчера умерли: женщина в возрасте 94 лет и двое мужчин в возрасте 85 и 92 лет с положительным COVID-19", - написал Переходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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