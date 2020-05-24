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2020-05-24T11:01
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СМИ: Индия перебросила дополнительный контингент на границу с Китаем
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РИА Новости

СМИ: Индия перебросила дополнительный контингент на границу с Китаем

11:01 24.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Индии
Военнослужащие Индии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Индия перебросила несколько пехотных батальонов на линию фактического контроля в Ладакхе, заменяющую границу с Китаем, сообщает газета Times of India со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось о стычке между китайскими и индийскими пограничниками, в результате чего индийские военные были сперва задержаны, а затем отпущены. Как сообщалось, это произошло после драки между военными двух стран.
Несколько дней назад Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Индийские СМИ сообщали, что китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Как сообщается, в Ладакх перемещены дополнительные батальоны, призванные заменить в тылах войска, перемещенные к "местам противостояния с Народно-освободительной армией", сообщили источники газеты. Часть подразделений базирующейся в столице союзной территории, городе Лехе, пехотной дивизии выдвинулись в "районы оперативной готовности", это произошло после того, как регион посетил главком индийских сухопутных войск генерал Манодж Мукунд Нараване.
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Официальные причины нарастания напряженности не называются, но газета отмечает, что Китай возмущен завершением строительства 255-километровой дороги, которая обеспечивает доступ к равнине Депсанг, долине Галван и поднимается до перевала Каракорум.
Ранее МИД КНР заявлял, что военнослужащие Индии препятствуют патрулированию и проведению операций пограничных войск КНР в области Ладакх.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам — горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и, после короткой стычки, вытеснили с плато военных КНР. Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.
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