СМИ: Индия перебросила дополнительный контингент на границу с Китаем

Ранее сообщалось о стычке между китайскими и индийскими пограничниками, в результате чего индийские военные были сперва задержаны, а затем отпущены. Как сообщалось, это произошло после драки между военными двух стран.

Несколько дней назад Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Индийские СМИ сообщали, что китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.

Как сообщается, в Ладакх перемещены дополнительные батальоны, призванные заменить в тылах войска, перемещенные к "местам противостояния с Народно-освободительной армией", сообщили источники газеты. Часть подразделений базирующейся в столице союзной территории, городе Лехе, пехотной дивизии выдвинулись в "районы оперативной готовности", это произошло после того, как регион посетил главком индийских сухопутных войск генерал Манодж Мукунд Нараване.

Официальные причины нарастания напряженности не называются, но газета отмечает, что Китай возмущен завершением строительства 255-километровой дороги, которая обеспечивает доступ к равнине Депсанг, долине Галван и поднимается до перевала Каракорум.

Ранее МИД КНР заявлял, что военнослужащие Индии препятствуют патрулированию и проведению операций пограничных войск КНР в области Ладакх.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира , а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш . Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.