Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства, отметив, что его служение и далее будет способствовать укреплению дружбы между народами Белоруссии и России, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
"На протяжении многих лет Вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути - пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству. Ваша подвижническая деятельность по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира", - процитировали поздравление в пресс-службе.
По ее данным, "глава государства выразил убеждение, что присущие патриарху Кириллу духовная мудрость и богатый архипастырский опыт будут и далее служить укреплению дружбы между братскими народами Белоруссии и России".