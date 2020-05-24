Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

"На протяжении многих лет Вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути - пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству. Ваша подвижническая деятельность по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира", - процитировали поздравление в пресс-службе.