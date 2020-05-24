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Религия и мировоззрение
2020-05-24T10:58
https://ria.ru/20200524/1571908456.html
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570259215_0:396:2748:1942_1036x0_80_0_0_b7364f00d4b0ef0f770c757fdb2bf7ef.jpg
РИА Новости

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

10:58 24.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства, отметив, что его служение и далее будет способствовать укреплению дружбы между народами Белоруссии и России, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
"На протяжении многих лет Вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути - пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству. Ваша подвижническая деятельность по сохранению вековых христианских традиций снискала заслуженное уважение в церковных и светских кругах многих стран мира", - процитировали поздравление в пресс-службе.
По ее данным, "глава государства выразил убеждение, что присущие патриарху Кириллу духовная мудрость и богатый архипастырский опыт будут и далее служить укреплению дружбы между братскими народами Белоруссии и России".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
19 апреля, 09:46Религия и мировоззрение
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)БелоруссияОбщество
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