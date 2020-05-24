Советник Трампа назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы"

Географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но, к сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами.

Тридцать четыре государства подписали Договор по открытому небу в 1992 году. Соглашение действует с 2002 года и позволяет его участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах и маневрах друг друга