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2020-05-24T10:57
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Советник Трампа назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы"
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РИА Новости

Советник Трампа назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы"

10:57 24.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
Географическое положение позволило бы Калининграду стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой, но, к сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами.
Роберт О'Брайен
Роберт О'Брайен
дипломат
По его словам, Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из этого соглашения. В российском МИД подчеркнули, что Москва не нарушала никаких пунктов соглашения. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что Россия продолжит выполнять условия договора до тех пор, пока оно действует.
В Евросоюзе призвали Вашингтон вернуться к выполнению договора. Представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель назвал его ключевым для контроля над вооружениями.
Тридцать четыре государства подписали Договор по открытому небу в 1992 году. Соглашение действует с 2002 года и позволяет его участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах и маневрах друг друга
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Выход США из Договора по открытому небуЖозеп БоррельДоговор по открытому небуДональд ТрампЕвросоюзАлександр ГрушкоСШАБезопасностьВ мире
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