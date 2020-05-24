В Армении за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 359 и достигло 6661, еще четыре человека скончались, сообщается в воскресенье на сайте минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 6302 подтвержденных случаях и 77 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтвержден 6661 случай коронавируса. Излечились 3064 пациентов. Скончался 81 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 3483 пациента, проведены 50 397 тестов, отметили в министерстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.