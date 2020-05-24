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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:54
https://ria.ru/20200524/1571908216.html
В Армении за сутки умерли четыре пациента с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

В Армении за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

10:54 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 359 и достигло 6661, еще четыре человека скончались, сообщается в воскресенье на сайте минздрава.
В субботу власти республики сообщали о 6302 подтвержденных случаях и 77 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтвержден 6661 случай коронавируса. Излечились 3064 пациентов. Скончался 81 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 3483 пациента, проведены 50 397 тестов, отметили в министерстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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