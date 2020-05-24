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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:53
https://ria.ru/20200524/1571908177.html
Глава Духовного управления мусульман поблагодарил врачей за работу
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РИА Новости

Глава Духовного управления мусульман поблагодарил врачей за работу

10:53 24.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Равиль Гайнутдин от имени всех мусульман поблагодарил медиков за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.
Муфтий провел проповедь в Московской соборной мечети по случаю праздника Ураза-байрам.
"Они герои наших дней. Это христиане, мусульмане, иудеи или даже атеисты. Когда они облачаются в свои костюмы и заступают на смену, все они исполняют божью волю и божье повеление - спасать человеческие жизни", - сказал он во время проповеди.
По его словам, мусульмане в Ураза-байрам - один из двух самых главных праздников - молятся за врачей, а также о тех, кто болен. Муфтий Гайнутдин пожелал им всем "мира и благоденствия".
В этом году из-за пандемии коронавируса мечети закрыты для верующих, поэтому праздничный намаз они совершают дома. Однако в самих молельнях праздничную молитву совершают имамы и муфтии. В Московской соборной мечети на богослужении помимо муфтия Гайнутдина присутствуют несколько имамов. Все они в масках и находятся друг от друга на дистанции. Прямую трансляцию из мечети ведет телеканал "Россия".
Онлайн трансляция хатма в Галеевской мечети в Казани
Вчера, 08:00Религия и мировоззрение
Мусульманам рассказали, как провести Ураза-байрам на карантине полноценно
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Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрениеРавиль ГайнутдинОбщество
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