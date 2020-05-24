Глава Духовного управления мусульман поблагодарил врачей за работу

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) России, муфтий Равиль Гайнутдин от имени всех мусульман поблагодарил медиков за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.

Муфтий провел проповедь в Московской соборной мечети по случаю праздника Ураза-байрам.

"Они герои наших дней. Это христиане, мусульмане, иудеи или даже атеисты. Когда они облачаются в свои костюмы и заступают на смену, все они исполняют божью волю и божье повеление - спасать человеческие жизни", - сказал он во время проповеди.

По его словам, мусульмане в Ураза-байрам - один из двух самых главных праздников - молятся за врачей, а также о тех, кто болен. Муфтий Гайнутдин пожелал им всем "мира и благоденствия".