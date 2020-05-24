Российские туристы прилетели вывозным рейсом из Гоа в Уфу и Екатеринбург

УФА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Более 40 российских туристов прилетели в Уфу из индийского Гоа вывозным рейсом, затем самолет доставил оставшихся пассажиров в Екатеринбург, сообщают аэропорты Уфы и Екатеринбурга.
"Международный аэропорт "Уфа" принял рейс U6-3618 авиакомпании "Уральские авиалинии", которым в Башкирию из Гоа прилетел 41 пассажир. Все прибывшие в Уфу туристы при поддержке правительства региона были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками", - заявили в уфимском аэропорту.
По данным авиаузла, всего рейс из Гоа вывез 88 соотечественников. До столицы Башкирии самолет выполнил промежуточную посадку в Ростове-на-Дону.
"Для обслуживания вывозного рейса в аэропорту "Уфа" работал терминал международных авиалиний, были обеспечены все меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По прилету 27 пассажиров, в том числе семь жителей республики, были направлены в обсерватор на двухнедельный карантин. Для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое пассажиров тем же рейсом вылетели дальше в Екатеринбург", - говорится в сообщении аэропорта. Отмечается, что после обслуживания рейса специалисты Центральной санитарной службы Уфы провели дезинфекцию терминала.
Согласно данным табло екатеринбургского аэропорта, рейс сел в "Кольцово" в 11.48 (9.48 мск).
Это уже второй рейс из Гоа, который встретил уфимский аэропорт. Первый вывозной рейс из Индии был выполнен 27 апреля, борт перевез в Уфу 162 пассажира.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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