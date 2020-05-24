Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:46
https://ria.ru/20200524/1571907985.html
Российские туристы прилетели вывозным рейсом из Гоа в Уфу и Екатеринбург
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394979_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_9bc91fb39bbac22621683de36d50eed6.jpg
РИА Новости

Российские туристы прилетели вывозным рейсом из Гоа в Уфу и Екатеринбург

10:46 24.05.2020
196
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребназора встречает пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии"
Сотрудник Роспотребназора встречает пассажиров самолета авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник Роспотребназора встречает пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
УФА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Более 40 российских туристов прилетели в Уфу из индийского Гоа вывозным рейсом, затем самолет доставил оставшихся пассажиров в Екатеринбург, сообщают аэропорты Уфы и Екатеринбурга.
"Международный аэропорт "Уфа" принял рейс U6-3618 авиакомпании "Уральские авиалинии", которым в Башкирию из Гоа прилетел 41 пассажир. Все прибывшие в Уфу туристы при поддержке правительства региона были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками", - заявили в уфимском аэропорту.
Самолет в небе над Москвой
09:37Распространение нового коронавируса
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 3 июня
По данным авиаузла, всего рейс из Гоа вывез 88 соотечественников. До столицы Башкирии самолет выполнил промежуточную посадку в Ростове-на-Дону.
"Для обслуживания вывозного рейса в аэропорту "Уфа" работал терминал международных авиалиний, были обеспечены все меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По прилету 27 пассажиров, в том числе семь жителей республики, были направлены в обсерватор на двухнедельный карантин. Для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое пассажиров тем же рейсом вылетели дальше в Екатеринбург", - говорится в сообщении аэропорта. Отмечается, что после обслуживания рейса специалисты Центральной санитарной службы Уфы провели дезинфекцию терминала.
Согласно данным табло екатеринбургского аэропорта, рейс сел в "Кольцово" в 11.48 (9.48 мск).
Это уже второй рейс из Гоа, который встретил уфимский аэропорт. Первый вывозной рейс из Индии был выполнен 27 апреля, борт перевез в Уфу 162 пассажира.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000107
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19УфаЕкатеринбургРостов-на-ДонуПермский крайОбщество
Рекомендуем
Женщина с зонтом в Москве
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин ответил Шнурову после слов о "чудовищном положении" артистов
Юморист Елена Степаненко
"После 74 лет": Степаненко высмеяла мужчин, которых тянет к "марамойкам"
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Захват заложников в отделении банка в центре Москвы
В полицию сообщили о захвате заложников в банке в центре Москвы
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России
Женщины с колясками в Грачевском парке
Госдума удвоила пособия на детей
Министр иностранных дел Китая Ван И
Импорт из России активнее, чем из других стран, отметил глава МИД Китая
Рейд сотрудников полиции в Чите
В Забайкалье ограничения из-за коронавируса продлили до 8 июня
Актриса Алена Бабенко
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Медик у машины скорой помощи
В Москве умерли несколько врачей с COVID-19
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Глава Духовного управления мусульман поблагодарил врачей за работу
У здания Государственной думы России в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Туристы рассказали, готовы ли покупать авиабилеты до открытия границ
12:00Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
11:57В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
Лента новостейМолния