В Забайкалье ограничения из-за коронавируса продлили до 8 июня

КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Ограничения, связанные с коронавирусом в Ограничения, связанные с коронавирусом в Забайкальском крае , продлили до 8 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения - регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно", - говорится в сообщении.

В рамках методических рекомендаций, утверждённых главным государственным санитарным врачом России, регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно. Основанием для этого являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.

На 24 мая в Забайкальском крае зарегистрированы 817 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 12 летальных исходов. По данным властей, "учитывая нестабильное значение коэффициента распространения инфекции (на данный момент – 1,11), отсутствуют основания для перехода к новому этапу снятия ограничений".

На сегодняшний день в регионе открыта деятельность объектов торговли, работа которых предусмотрена, согласно федеральному документу, как часть снятия ограничений. При этом на функционирующих объектах обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие масочный режим, социальную дистанцию, дезинфекцию помещений.

Открыты большинство объектов торговли непродовольственных товаров. При этом продолжают действовать ограничения в сферах общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса и спортивных объектов.

Особое внимание региональных властей обращено на восстановление работы предприятий, где ограничения повлияли на снижение финансовых и экономических показателей.

В регионе остается обязательным соблюдение масочного режима и дистанции не менее 1,5 метра в общественных местах.