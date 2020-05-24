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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:43
https://ria.ru/20200524/1571907878.html
В Забайкалье ограничения из-за коронавируса продлили до 8 июня
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569764785_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_0cfc606e11810cb86cd54c09f4583a17.jpg
РИА Новости

В Забайкалье ограничения из-за коронавируса продлили до 8 июня

10:43 24.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРейд сотрудников полиции в Чите
Рейд сотрудников полиции в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Рейд сотрудников полиции в Чите. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 мая - РИА Новости. Ограничения, связанные с коронавирусом в Забайкальском крае, продлили до 8 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На основании рекомендаций управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения - регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно", - говорится в сообщении.
В рамках методических рекомендаций, утверждённых главным государственным санитарным врачом России, регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно. Основанием для этого являются наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования населения, уровень летальности. Также учитывается регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем, рассчитанным за последние три года.
На 24 мая в Забайкальском крае зарегистрированы 817 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 12 летальных исходов. По данным властей, "учитывая нестабильное значение коэффициента распространения инфекции (на данный момент – 1,11), отсутствуют основания для перехода к новому этапу снятия ограничений".
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На сегодняшний день в регионе открыта деятельность объектов торговли, работа которых предусмотрена, согласно федеральному документу, как часть снятия ограничений. При этом на функционирующих объектах обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие масочный режим, социальную дистанцию, дезинфекцию помещений.
Открыты большинство объектов торговли непродовольственных товаров. При этом продолжают действовать ограничения в сферах общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса и спортивных объектов.
Особое внимание региональных властей обращено на восстановление работы предприятий, где ограничения повлияли на снижение финансовых и экономических показателей.
В регионе остается обязательным соблюдение масочного режима и дистанции не менее 1,5 метра в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Забайкальский край
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