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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:39
https://ria.ru/20200524/1571907683.html
В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571906179_0:0:3196:1799_1036x0_80_0_0_4ca40374d43a22f22a62e46050f4c82b.jpg
РИА Новости

В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом

10:37 24.05.2020 (обновлено: 11:39 24.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 8599 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Больше всего случаев выявили в Москве (2516), Подмосковье (862), Санкт-Петербурге (384), Нижегородской области (221) и Ростовской области (152). При этом у 3777 человек нет симптомов заболевания. Скончались 153 пациента.
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Накануне сообщалось о 9434 новых случаях и 139 летальных исходах. Таким образом, в 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом за весь период составило 344 481. Из них более 113 тысяч выздоровели, 3541 человек умер.

Распространение коронавирусного заболевания

Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,1 миллиона человек, свыше 333 тысяч погибли.
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Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке расположилась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Уже все это наскучило. Хватит лапши, всему есть предел!
24 мая, 10:44
nnuxser
16000113
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