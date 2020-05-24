В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. За сутки в России зарегистрировали 8599 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Больше всего случаев выявили в Москве (2516), Подмосковье (862), Санкт-Петербурге (384), Нижегородской области (221) и Ростовской области (152). При этом у 3777 человек нет симптомов заболевания. Скончались 153 пациента.
Накануне сообщалось о 9434 новых случаях и 139 летальных исходах. Таким образом, в 85 российских регионах число заразившихся коронавирусом за весь период составило 344 481. Из них более 113 тысяч выздоровели, 3541 человек умер.
Распространение коронавирусного заболевания
Всего в мире, по данным ВОЗ, COVID-19 заболели как минимум 5,1 миллиона человек, свыше 333 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся — Соединенные Штаты, на второй строчке расположилась Бразилия, Россия перешла на третью. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.