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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:37
https://ria.ru/20200524/1571907655.html
В Филатовской больнице Москвы лечатся 709 пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_d507027f68f94b6e92e8e3be9954fa55.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице Москвы лечатся 709 пациентов с коронавирусом

10:37 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Почти 710 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 24.05.20. Всего на лечении: 1136. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1090, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 709, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 57. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 54", - написал он в Facebook.
Главврач также сообщил, что за сутки из больницы выписали 96 человек, поступили - 87.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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