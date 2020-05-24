В Филатовской больнице Москвы лечатся 709 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Почти 710 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 24.05.20. Всего на лечении: 1136. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1090, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 709, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 57. В ОРИТ: 147. На ИВЛ: 54", - написал он в Facebook.
Главврач также сообщил, что за сутки из больницы выписали 96 человек, поступили - 87.
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