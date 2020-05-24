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Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
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РИА Новости

Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

11:11 24.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Китай готов общими с Россией усилиями отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защитить Устав ООН и основные нормы международных отношений", - заявил Ван И.
По его словам, Китай также готов общими с РФ усилиями решительно выступить против любых односторонних действиям и психологической травли.
Шанхай
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Ван И (политик)РоссияВторая мировая война (1939-1945)КитайВ мире
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