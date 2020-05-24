Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Китай готов общими с Россией усилиями отстаивать итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции.
"Китай готов укреплять стратегическое сотрудничество с Россией, твердо отстаивать итоги Второй мировой войны, решительно защитить Устав ООН и основные нормы международных отношений", - заявил Ван И.
По его словам, Китай также готов общими с РФ усилиями решительно выступить против любых односторонних действиям и психологической травли.