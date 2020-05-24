Из Гоа в Уфу прилетели более 40 российских туристов

"Международный аэропорт "Уфа" принял рейс U6-3618 авиакомпании "Уральские авиалинии", которым в Башкирию из Гоа прилетел 41 пассажир. Все прибывшие в Уфу туристы при поддержке правительства региона были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками", - заявили в уфимском аэропорту.