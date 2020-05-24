Из Гоа в Уфу прилетели более 40 российских туристов

УФА, 24 мая - РИА Новости. Более 40 российских туристов прилетели в Уфу из индийского Гоа вывозным рейсом, сообщает аэропорт Уфы.
"Международный аэропорт "Уфа" принял рейс U6-3618 авиакомпании "Уральские авиалинии", которым в Башкирию из Гоа прилетел 41 пассажир. Все прибывшие в Уфу туристы при поддержке правительства региона были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками", - заявили в уфимском аэропорту.
По данным авиаузла, всего рейс из Гоа вывез 88 соотечественников. До столицы Башкирии самолет выполнил промежуточную посадку в Ростове-на-Дону.
"Для обслуживания вывозного рейса в аэропорту "Уфа" работал терминал международных авиалиний, были обеспечены все меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По прилету 27 пассажиров, в том числе семь жителей республики, были направлены в обсерватор на двухнедельный карантин. Для 14 туристов власти Татарстана, Удмуртии, Самарской, Челябинской, Нижегородской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку в регионы. Трое пассажиров тем же рейсом вылетели дальше в Екатеринбург", - говорится в сообщении аэропорта.
Отмечается, что после обслуживания рейса специалисты Центральной санитарной службы Уфы провели дезинфекцию терминала.
Это уже второй рейс из Гоа, который встречает уфимский аэропорт. Первый вывозной рейс из Индии был выполнен 27 апреля, борт перевез в Уфу 162 пассажира.
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