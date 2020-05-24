СМИ: китайские военные на время задержали индийских пограничников

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Китайские военные задержали, а потом отпустили индийских пограничников на линии фактического контроля в районе союзной территории Ладакх, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
"Ситуация стала очень нестабильной в прошлую среду, когда драка между индийскими военными и китайцами привела к задержанию некоторых наших военных, но позже они были освобождены", - сказал собеседник телеканала.
Несколько дней назад Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после столкновений в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Самое серьезное за последние годы противостояние между двумя странами произошло летом 2017 года, когда рабочие из Китая приступили к прокладке автомобильного шоссе через спорное плато Доклам — горный участок на схождении границ Китая, Индии и Бутана. Тогда власти Бутана выразили протест, который был проигнорирован китайской стороной. После этого в дело вмешалась Индия: ее военнослужащие перешли государственную границу и, после короткой стычки, вытеснили с плато военных КНР.
Спустя несколько месяцев, после серии консультаций внешнеполитические ведомства Индии и КНР сообщили о достижении договоренности по разведению сил в Докламе.
31 октября 2019, 11:53Китай выразил протест Индии в связи с образованием двух союзных территорий