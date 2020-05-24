Глава МИД Китая проводит большую пресс-конференцию по видеосвязи

Несмотря на то, что Китай в целом уже справился с эпидемией, власти по-прежнему продолжают принимать усиленные профилактические меры по недопущению распространения инфекции.

Так, в этом году большинство мероприятий в рамках сессии ВСНП проходят онлайн или в формате видеосвязи, в том числе и пресс-конференция министра.

Ван И находится в Доме народных собраний, в то время как журналисты в пресс-центре в другом здании, но несмотря на это всех журналистов перед пресс-конференцией протестировали на наличие коронавирусной инфекции и только после получения отрицательных результатов через шесть часов всех централизованно вывезли в пресс-центр.