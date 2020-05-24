Глава МИД Китая проводит большую пресс-конференцию по видеосвязи

ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Традиционная ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел КНР Ван И впервые проходит в формате видеоконференции в связи с профилактическими мерами из-за COVID-19, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ежегодно на полях сессии высшего законодательного органа Китая - Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) - глава МИД проводит большую пресс-конференцию, в ходе которой формулирует внешнеполитический курс Китая на текущий год. В предыдущие годы пресс-конференция министра проходила 8 марта, но в этом году из-за эпидемии и переноса сессии ВСНП она проходит 24 мая.
Несмотря на то, что Китай в целом уже справился с эпидемией, власти по-прежнему продолжают принимать усиленные профилактические меры по недопущению распространения инфекции.
Так, в этом году большинство мероприятий в рамках сессии ВСНП проходят онлайн или в формате видеосвязи, в том числе и пресс-конференция министра.
Ван И находится в Доме народных собраний, в то время как журналисты в пресс-центре в другом здании, но несмотря на это всех журналистов перед пресс-конференцией протестировали на наличие коронавирусной инфекции и только после получения отрицательных результатов через шесть часов всех централизованно вывезли в пресс-центр.
Пресс-конференция началась в 15.00 (10.00 мск) по пекинскому времени.
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