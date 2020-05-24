Глава МИД Китая призвал США не тратить время на разногласия

ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Китай призывает США прекратить тратить время на разногласия и начать активнее сотрудничать в борьбе с коронавирусом , заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И На ежегодной пресс-конференции.

"Большое сожаление вызывает факт, что в то время, когда эпидемия все еще не закончена, политический вирус также распространяется в США, (некоторые люди в США - ред.) пользуются любым удобным случаем для нападок на Китай", - заявил Ван И.

По его словам, некоторые политики в США игнорируют факты и фабрикуют ложь, теории заговора в отношении Китая.

"Мы призываем США прекратить тратить бесценное время, Китай и США должны сотрудничать по целому комплексу экстренных вопросов, во-первых, мы можем делиться опытом и перенимать лучшие практики друг друга, чтобы усилить нашу борьбу с COVID-19, мы должны делать то, чего мир ожидает от нас", - указал Ван И.