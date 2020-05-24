Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:20
https://ria.ru/20200524/1571906865.html
Глава МИД Китая призвал США не тратить время на разногласия
https://cdn24.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:164:2794:1736_1036x0_80_0_0_31f30532e92f53cb5c5494edd02761aa.jpg
РИА Новости

Глава МИД Китая призвал США не тратить время на разногласия

10:15 24.05.2020 (обновлено: 11:20 24.05.2020)
423
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВан И
Ван И
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Китай призывает США прекратить тратить время на разногласия и начать активнее сотрудничать в борьбе с коронавирусом, заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И На ежегодной пресс-конференции.
"Большое сожаление вызывает факт, что в то время, когда эпидемия все еще не закончена, политический вирус также распространяется в США, (некоторые люди в США - ред.) пользуются любым удобным случаем для нападок на Китай", - заявил Ван И.
Госсекретарь США Майк Помпео
20 мая, 21:38Распространение нового коронавируса
США заподозрили главу ВОЗ в "тесных связях" с Китаем
По его словам, некоторые политики в США игнорируют факты и фабрикуют ложь, теории заговора в отношении Китая.
"Мы призываем США прекратить тратить бесценное время, Китай и США должны сотрудничать по целому комплексу экстренных вопросов, во-первых, мы можем делиться опытом и перенимать лучшие практики друг друга, чтобы усилить нашу борьбу с COVID-19, мы должны делать то, чего мир ожидает от нас", - указал Ван И.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
901001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВан И (политик)Коронавирус COVID-19МИД КНРКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом
кефир
Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник Трампа назвал Калининград "кинжалом в сердце Европы"
Сотрудники полиции в защитных костюмах на закрытой железнодорожной станции в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
СМИ: в Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих
Зуевская ТЭС на востоке Украины
Украина планирует "атомный рывок"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом
Военнослужащие Индии
СМИ: Индия перебросила дополнительный контингент на границу с Китаем
Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
Актриса Алена Бабенко
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Китай готов совместно с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны
Деловой район Пекина Гомао
Глава МИД Китая заявил, что у Пекина нет намерений заменить США
Министр иностранных дел Китая Ван И
Импорт из России активнее, чем из других стран, отметил глава МИД Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:00Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
11:57В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
Лента новостейМолния