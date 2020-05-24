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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:13
https://ria.ru/20200524/1571906773.html
Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

10:13 24.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Полиция в Новосибирске организовала проверку из-за вечеринки с музыкой в центре города в ночь на воскресенье, при этом ее масштабы, вероятно, пытались завысить искусственно, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина: несколько десятков молодых людей без масок пляшут под музыку. При этом в Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, режим самоизоляции и ношения масок в общественных местах. Власти региона и города обратились в полицию с просьбой провести проверку.
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"В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в рамках административного законодательства по вышеуказанному факту нарушения режима самоизоляции и режима тишины", - сказал собеседник агентства.
В главке МВД пояснили, что действительно в течение часа с 23.30 (19.30 мск) 23 мая на площади Ленина в Новосибирске находились около 50 молодых людей, которые шумно общались и включали музыку в автомобилях.
"На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительную беседу, после чего те разошлись. Что касается размещенной в интернете видеосъемки, то она частично фейковая, потому что часть видеоматериала была отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина", - сказал представитель ГУМВД.
В Новосибирской области за последние сутки был выявлен 81 случай инфицирования коронавирусом, два человека скончались. Всего в регионе количество заболевших выросло до 2124, в том числе 134 ребенка, 891 человек выздоровел, 29 – скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГУМВДНовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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