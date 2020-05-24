Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

"На место выезжали сотрудники полиции, которые провели с собравшимися разъяснительную беседу, после чего те разошлись. Что касается размещенной в интернете видеосъемки, то она частично фейковая, потому что часть видеоматериала была отснята в другое время и добавлена, скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина", - сказал представитель ГУМВД.