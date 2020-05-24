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2020-05-24T10:10
https://ria.ru/20200524/1571906703.html
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

10:10 24.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.
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В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 36 мин калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
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