В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 36 мин калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатомёты. В зоне обстрела оказались три населенных пункта.