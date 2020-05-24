Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T11:06
https://ria.ru/20200524/1571906679.html
На Украине выявили 406 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571551588_0:309:3092:2048_1036x0_80_0_0_7c5b1fcb6180e0d2f691cda67adcb9c2.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 406 новых случаев заражения коронавирусом

10:10 24.05.2020 (обновлено: 11:06 24.05.2020)
270
© РИА НовостиПункт пропуска "Станица Луганская"
Пункт пропуска Станица Луганская
© РИА Новости
КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом за сутки на Украине выросло на 406 человек, до 20 986, умерли за сутки 12 человек, заявил в воскресенье на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 406 человек. Из них 36 детей и 69 медработников. Были госпитализированы 104 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев. При это выздоровели 179 человек. В целом за все время пандемии в Украине заболело 20 986 людей", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, за время пандемии всего в стране выздоровели 7108 человек, число летальных случаев составило 617.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
230310
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Китая Ван И
Мир не будет прежним после эпидемии коронавируса, заявил глава МИД Китая
Боец Народной милиции ДНР
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки умерли 153 пациента с коронавирусом
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
В России провели более 8,6 миллиона тестов на коронавирус
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И
Глава МИД Китая проводит большую пресс-конференцию по видеосвязи
Очередь в Мадриде за бесплатной едой
В Испании после эпидемии выстроились длинные очереди за бесплатной едой
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Москве выявили 2516 новых случаев заражения коронавирусом
Ван И
Глава МИД Китая призвал США не тратить время на разногласия
Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений
СМИ: китайские военные на время задержали индийских пограничников
Сотрудницы в лаборатории
В России за сутки выздоровели 5 363 пациента с коронавирусом
Деловой район Пекина Гомао
Глава МИД Китая заявил, что у Пекина нет намерений заменить США
Самолет в небе над Москвой
В Ростов-на-Дону из Гоа доставили 44 россиянина
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 20 580
Министр иностранных дел Китая Ван И
Импорт из России активнее, чем из других стран, отметил глава МИД Китая
Полицейский
Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
11:14В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
Лента новостейМолния