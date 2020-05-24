На Украине выявили 406 новых случаев заражения коронавирусом

"За минувшие сутки заболело 406 человек. Из них 36 детей и 69 медработников. Были госпитализированы 104 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев. При это выздоровели 179 человек. В целом за все время пандемии в Украине заболело 20 986 людей", - сказал Степанов на брифинге.