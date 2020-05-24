На Украине выявили 406 новых случаев заражения коронавирусом

КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом за сутки на Украине выросло на 406 человек, до 20 986, умерли за сутки 12 человек, заявил в воскресенье на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболело 406 человек. Из них 36 детей и 69 медработников. Были госпитализированы 104 человека. Зафиксировано 12 летальных случаев. При это выздоровели 179 человек. В целом за все время пандемии в Украине заболело 20 986 людей", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, за время пандемии всего в стране выздоровели 7108 человек, число летальных случаев составило 617.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.