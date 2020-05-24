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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:09
https://ria.ru/20200524/1571906641.html
В Ростов-на-Дону из Гоа доставили 44 россиянина
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275947_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_3d6a5feb471008dae6673c024da67396.jpg
РИА Новости

В Ростов-на-Дону из Гоа доставили 44 россиянина

10:09 24.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Москвой
Самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет в небе над Москвой. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Вывозной рейс из индийского Гоа высадил в Ростове-на-Дону 44 россиянина и направился в Уфу, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".
"Самолет из Гоа прибыл в Ростов-на-Дону в 3.15 мск и высадил 44 пассажира. В 5.20 мск он вылетел в Уфу, до которой следует 41 человек. Затем самолет направится в Екатеринбург с тремя пассажирами", - сказал он.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта также прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГоаРостов-на-ДонуОбщество
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