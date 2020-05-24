В Ростов-на-Дону из Гоа доставили 44 россиянина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Вывозной рейс из индийского Гоа высадил в Ростове-на-Дону 44 россиянина и направился в Уфу, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта "Платов".
"Самолет из Гоа прибыл в Ростов-на-Дону в 3.15 мск и высадил 44 пассажира. В 5.20 мск он вылетел в Уфу, до которой следует 41 человек. Затем самолет направится в Екатеринбург с тремя пассажирами", - сказал он.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта также прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
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