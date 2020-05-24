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2020-05-24T11:46
https://ria.ru/20200524/1571906222.html
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
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РИА Новости

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

10:01 24.05.2020 (обновлено: 11:46 24.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По его словам, это обусловлено зональными переносами воздушных масс с запада на восток.

"Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на десять-пятнадцать градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до десяти градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара", — сказал Варакин "Российской газете".

Синоптик предупредил, что в конце июня — июле на юге Красноярского края, Иркутской области и Хакасии возможны грозы, шквалистый ветер и подъем уровня рек. В бассейнах рек Кубань и Терек из-за грозовых ливней вода может подняться в июле и августе, добавил он.
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Юрий ВаракинФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Красноярский крайРеспублика ХакасияИркутская областьТерекОбщество
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