В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
По его словам, это обусловлено зональными переносами воздушных масс с запада на восток.
"Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на десять-пятнадцать градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до десяти градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара", — сказал Варакин "Российской газете".
Синоптик предупредил, что в конце июня — июле на юге Красноярского края, Иркутской области и Хакасии возможны грозы, шквалистый ветер и подъем уровня рек. В бассейнах рек Кубань и Терек из-за грозовых ливней вода может подняться в июле и августе, добавил он.
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