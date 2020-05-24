В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

"Температура может повышаться или понижаться в течение суток сразу на десять-пятнадцать градусов. Например, с плюс 25 градусов опуститься сразу до десяти градусов. И, наоборот, после 20 тепла может наступить 30-градусная жара", — сказал Варакин "Российской газете".