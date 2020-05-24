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2020-05-24T10:01
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РИА Новости

В Минздраве рассказали о лечении COVID-19 "Фавипиравиром"

09:58 24.05.2020 (обновлено: 10:01 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир". Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лечение пациентов с COVID-19 отечественным препаратом "Фавипиравиром", под торговым наименованием "Арепливир", будет занимать в среднем не больше одной недели, заявил главный уролог Минздрава РФ, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России.
"Схема лечения пациентов данным препаратом уже разработана. В среднем лечение будет занимать не больше одной недели", - рассказал Пушкарь РИА Новости.
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Доклинические испытания данного препарата на разных моделях животных показали, что он действует именно на вирус, за 5-6 дней уничтожает его, уточнил Пушкарь.
Ранее сообщалось, что клинические испытания препарата планируется завершить в течение 4-8 недель, после чего будут поданы документы на его регистрацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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