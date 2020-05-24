В Минздраве рассказали о лечении COVID-19 "Фавипиравиром"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Лечение пациентов с Лечение пациентов с COVID-19 отечественным препаратом "Фавипиравиром", под торговым наименованием "Арепливир", будет занимать в среднем не больше одной недели, заявил главный уролог Минздрава РФ , академик Дмитрий Пушкарь , отвечающий за выполнение протокола исследований препарата в России.

"Схема лечения пациентов данным препаратом уже разработана. В среднем лечение будет занимать не больше одной недели", - рассказал Пушкарь РИА Новости.

Доклинические испытания данного препарата на разных моделях животных показали, что он действует именно на вирус, за 5-6 дней уничтожает его, уточнил Пушкарь.

Ранее сообщалось, что клинические испытания препарата планируется завершить в течение 4-8 недель, после чего будут поданы документы на его регистрацию.