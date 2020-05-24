Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T10:03
https://ria.ru/20200524/1571906130.html
В России провели более 8,6 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571745412_0:204:2962:1870_1036x0_80_0_0_f184bc1698601abe7a2be18f39163ee1.jpg
РИА Новости

В России провели более 8,6 миллиона тестов на коронавирус

10:03 24.05.2020
231
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 8,6 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 282 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 8,6 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 282 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 282 тысячи тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем тезоименитства
Производство противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
В Минздраве рассказали о лечении COVID-19 "Фавипиравиром"
Пункт пропуска Станица Луганская
На Украине выявили 406 новых случаев заражения коронавирусом
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом
Медик
В Москве еще 2427 человек вылечились от COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки умерли 153 пациента с коронавирусом
Дождь в Москве
В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом
Ситуация в Крыму в связи с коронавирусом
На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
Ординатор во время обучения по диагностике COVID-19 в ВолгГМУ в Волгограде
В Минздраве рассказали о клинических испытаниях лекарства от COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи
В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
Очередь в Мадриде за бесплатной едой
В Испании после эпидемии выстроились длинные очереди за бесплатной едой
Люди с флагами Китая в провинции Хубэй
В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
Сотрудник санитарной службы проводит обработку улиц в Стамбуле
В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
Сотрудницы в лаборатории
В России за сутки выздоровели 5 363 пациента с коронавирусом
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Тамбовской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
11:14В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
Лента новостейМолния