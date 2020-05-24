В Тамбовской области умер восьмой пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, госпитализированная спустя неделю после признаков острой респираторной инфекции, стала восьмым умершим пациентом с подтвержденной Пожилая женщина, госпитализированная спустя неделю после признаков острой респираторной инфекции, стала восьмым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией Тамбовской области , сообщает администрация региона.

"Женщина 64 лет, жительница Тамбова седьмой день после появления симптомов острой респираторной инфекции с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, смерть наступила на пятый день с момента госпитализации", - говорится в сообщении.

По заключению патологоанатомического исследования, у пациентки подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, вызванная CОVID-19. Болезнь развивалась на фоне ожирения четвертой степени, ишемической болезни сердца и сахарного диабета.

"Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких", - говорится в сообщении.

Всего в регионе зарегистрировано 2475 случаев новой коронавиурсной инфекции, выздоровели 855 пациентов, из них 380 выписаны из стационара, 475 сняты с амбулаторного наблюдения.