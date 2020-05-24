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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T09:44
https://ria.ru/20200524/1571905759.html
В Москве еще 2427 человек вылечились от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Москве еще 2427 человек вылечились от COVID-19

09:44 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Еще 2427 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 49 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2427 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49840", - заявила вице-мэр.
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Она отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Утром в субботу Ракова отмечала, что еще 3831 пациент вылечился от коронавируса в столице, общее число выздоровевших тогда превысило 47 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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