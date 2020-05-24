В Москве еще 2427 человек вылечились от COVID-19

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Еще 2427 пациентов вылечились от коронавируса в Еще 2427 пациентов вылечились от коронавируса в Москве , общее число превысило 49 тысяч, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2427 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49840", - заявила вице-мэр.

Она отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Утром в субботу Ракова отмечала, что еще 3831 пациент вылечился от коронавируса в столице, общее число выздоровевших тогда превысило 47 тысяч.