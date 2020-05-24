Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 24 мая- РИА Новости. Облачная погода, местами дожди ожидается в Москве в воскресенье, воздух прогреется не выше плюс 12 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачно с неустойчивыми прояснениями погода, местами кратковременные дожди, температура на 6-7 градусов холоднее, чем обычно бывает в эти дни мая - плюс 10-12 в Москве, 9-14 в Подмосковье",- сказал Леус.
Метеоролог также отметил, что ветер будет северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.