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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T09:38
https://ria.ru/20200524/1571905502.html
В Тамбовской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151133_0:0:2889:1626_1036x0_80_0_0_c754f501dda9186c488bb4c4393fba5c.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

09:38 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Пять детей оказались среди 75 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, сообщила администрация региона.
"Из 75 подтверждённых: 25 мужчин, 45 женщин, 5 детей (девочки 2, 8, 16 лет, мальчики 4, 6 лет). Возраст взрослых от 18 до 83 лет. Шестеро прибыли из других регионов, 69 контактных с прибывшими из других регионов", - говорится в сообщении.
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Всего в регионе зарегистрированы 2475 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 855 пациентов, из них 380 выписаны из стационара, 475 сняты с амбулаторного наблюдения. Умерли семь человек.
На данный момент госпитализированы 355 человек, из них у 257 человек пневмония.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3510 (из них подтверждённых случаев - 1257, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 5693. Выписано из больниц – 755. Всего обследованных лиц - 10313", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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