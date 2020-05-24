В Тамбовской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Пять детей оказались среди 75 новых пациентов с Пять детей оказались среди 75 новых пациентов с коронавирусом Тамбовской области , сообщила администрация региона.

"Из 75 подтверждённых: 25 мужчин, 45 женщин, 5 детей (девочки 2, 8, 16 лет, мальчики 4, 6 лет). Возраст взрослых от 18 до 83 лет. Шестеро прибыли из других регионов, 69 контактных с прибывшими из других регионов", - говорится в сообщении.

Всего в регионе зарегистрированы 2475 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 855 пациентов, из них 380 выписаны из стационара, 475 сняты с амбулаторного наблюдения. Умерли семь человек.

На данный момент госпитализированы 355 человек, из них у 257 человек пневмония.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 3510 (из них подтверждённых случаев - 1257, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 5693. Выписано из больниц – 755. Всего обследованных лиц - 10313", - говорится в сообщении.