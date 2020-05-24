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Религия и мировоззрение
2020-05-24T09:36
https://ria.ru/20200524/1571905388.html
Саратовский митрополит извинился за появление на рынке без маски
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571854577_42:0:1000:539_1036x0_80_0_0_f7aeb214ca7c116dfbbde16dfda4492b.jpg
РИА Новости

Саратовский митрополит извинился за появление на рынке без маски

09:36 24.05.2020
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САРАТОВ, 24 мая - РИА Новости. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, которого не стали наказывать за отсутствие маски при посещении рынка в центре Саратова, извинился за нарушение масочного режима.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором сотрудник полиции в маске ведет беседу на рынке с митрополитом, который стоит без маски. Полицейский делает пометки в своих документах и уточняет у священнослужителя фамилию, имя и отчество, на что получает ответ: "Митрополит Лонгин". Другие попавшие в кадр люди, включая продавцов, находились в масках. В областном главке МВД РИА Новости заявляли, что сотрудники полиции 22 мая провели на рынке "Сенной" рейд по соблюдению масочного режима, протоколы в отношении кого-либо не составлялись - проводились профилактические беседы.
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"Последние два дня в сети широко обсуждается инцидент, случившийся на саратовском "Сенном" рынке, где меня за то, что я был без маски, остановил наряд полиции. По этому поводу я получаю выражение сочувствия от многих близких и знакомых, за что им глубоко благодарен. Хочу, однако, сказать, что в сложившейся ситуации я полностью виноват в том, что нарушил масочный режим, и приношу извинения всем, кого это смутило", - написал Лонгин на своей странице в Facebook.
Ранее митрополит заявлял, что храмы в области останутся открытыми для прихожан в пасхальную ночь 19 апреля, несмотря на намерение властей никого не пропускать в церковь. По данным главка МВД по области, полицейским удалось отговорить от присутствия на службе непосредственно в храме около 2,5 тысячи человек, еще 21 человек по решению суда получил предупреждение за нарушение ограничений из-за коронавируса. Глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова позднее заявила, что посещение храмов на Пасху стало одной из причин роста числа заболевших COVID-19 в регионе.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Всего в области лабораторно подтверждены 2418 случаев заражения коронавирусом, в том числе 97 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 18 пациентов, выздоровели 785.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеМитрополит Саратовский и Вольский ЛонгинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вольский районАткарский районСаратовПроисшествия
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