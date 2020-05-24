Саратовский митрополит извинился за появление на рынке без маски

Ранее в СМИ появилось видео, на котором сотрудник полиции в маске ведет беседу на рынке с митрополитом, который стоит без маски. Полицейский делает пометки в своих документах и уточняет у священнослужителя фамилию, имя и отчество, на что получает ответ: "Митрополит Лонгин". Другие попавшие в кадр люди, включая продавцов, находились в масках. В областном главке МВД РИА Новости заявляли, что сотрудники полиции 22 мая провели на рынке "Сенной" рейд по соблюдению масочного режима, протоколы в отношении кого-либо не составлялись - проводились профилактические беседы.

"Последние два дня в сети широко обсуждается инцидент, случившийся на саратовском "Сенном" рынке, где меня за то, что я был без маски, остановил наряд полиции. По этому поводу я получаю выражение сочувствия от многих близких и знакомых, за что им глубоко благодарен. Хочу, однако, сказать, что в сложившейся ситуации я полностью виноват в том, что нарушил масочный режим, и приношу извинения всем, кого это смутило", - написал Лонгин на своей странице в Facebook.