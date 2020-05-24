СМИ: в Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих

ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Полиция Полиция Гонконга в воскресение применила слезоточивый газ для разгона тысяч протестующих против рассмотрения китайским парламентом законопроекта о нацбезопасности специального административного района, сообщает газета South China Morning Post

Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошёл в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей ( ВСНП ). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выступила в поддержку рассмотрения законопроекта, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга.

Несколько тысяч человек вышли с протестами на улицы в районе Козуэй-Бэй, заявляя, что предложенный на рассмотрение китайского парламента законопроект ставит под угрозу гражданские свободы и принцип "одна страна, две системы".

После предупреждения, полиция применила газ около 13.25 по местному времени (8.25 мск).

Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. По словам источников издания, закон предусматривает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.