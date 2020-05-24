Михаил Шолохов: нобелевский лауреат и любимец Сталина

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Михаил Шолохов родился 24 мая 1905 года в донском хуторе. В 18 лет переехал в Москву, но вскоре вернулся в родные места, с которыми и связал всю свою жизнь.