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2020-05-24T09:30
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Михаил Шолохов: нобелевский лауреат и любимец Сталина
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РИА Новости
Михаил Шолохов: нобелевский лауреат и любимец Сталина
Михаил Шолохов родился 24 мая 1905 года в донском хуторе. В 18 лет переехал в Москву, но вскоре вернулся в родные места, с которыми и связал всю свою жизнь. 
2020-05-24T09:30
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=88142993&type=mp4
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Михаил Шолохов: нобелевский лауреат и любимец Сталина

09:30 24.05.2020
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Михаил Шолохов родился 24 мая 1905 года в донском хуторе. В 18 лет переехал в Москву, но вскоре вернулся в родные места, с которыми и связал всю свою жизнь. 
В 20 лет Михаил начинает писать свой главный роман “Тихий Дон”. Писатель работал над ним 15 лет. Книга принесла ему Нобелевскую премию в 1965 году. Однако его авторство оспаривается до сих пор.
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