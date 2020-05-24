Таиландскую вакцину от COVID-19 смогут применять в конце 2021 года

БАНГКОК, 24 мая – РИА Новости. Разработанная в Разработанная в Таиланде вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 будет готова к массовому применению в четвертом квартале 2021 года, сообщил в воскресенье на пресс-брифинге в министерстве здравоохранения Таиланда директор Национального института вакцинации страны доктор Накхон Премси.

"Вакцина будет готова к массовому применению только в четвертом квартале 2021 года", - сказал он.

"Испытания вакцины на животных уже показали отличные результаты, однако для массового применения необходимо полностью завершить цикл испытаний, в том числе на людях-добровольцах, а потом произвести достаточное количество доз для вакцинации как минимум одной трети населения Таиланда, то есть не менее 23 миллионов доз", - пояснил глава института.

Он рассказал, что в субботу ученые Чулалонгкорнского университета, работающие в рамках общей программы разработки вакцины Национального института вакцинации, приступили к комплексному тестированию вакцины на обезьянах.

"Эти тесты займут от одного до полутора месяцев и завершатся, скорее всего, к началу июля. Затем последует стадия производства первой партии доз вакцины для тестирования на людях-добровольцах. Производство – трудоемкий и длительный процесс, даже если речь идет об ограниченном количестве доз. Тестирование завершится в октябре – ноябре этого года, и только тогда можно будет приступить к массовому производству", - сказал Премси.

Он пояснил, что длительность процесса тестирования вакцины как на животных, так и на людях объясняется необходимостью тщательно проверить и полностью удостовериться в двух основных характеристиках вакцины: ее результативности и безопасности для человека.

Глава Национального института вакцинации Таиланда также сообщил, что программа создания таиландской вакцины от COVID-19, которая ведется в рамках сотрудничества министерства здравоохранения и министерства высшего образования, науки и инноваций Таиланда, осуществляется с привлечением производственных партнеров из частного сектора и зарубежных партнеров по исследованиям в области вакцин. Так, проверку и подтверждение результатов тестирования, проводимого в Таиланде, осуществляет Пенсильванский университет США , производство первых партий вакцины для тестирования на человеке – частные компании в США и Канаде , а массовое производство вакцины будет осуществлять в Таиланде компания BioNet Asia.

"Помимо ученых Чулалонгкорнского университета, в программе участвуют также ученые Университета имени принца Махидола и сотрудники двух научно-исследовательских организаций – Национального института вакцинации министерства здравоохранения и Института инновационных исследований и разработок министерства высшего образования, науки и инноваций", - сообщил он.

Германия и "Таиланд – одна из одиннадцати стран мира, в которых процесс создания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 продвинулся достаточно далеко. Лидируют среди этих стран сейчас Китай , США, Великобритания Австралия , они уже начали тестирование на людях", - сказал Премси, добавив, что одиннадцатью странами разрабатываются более ста различных видов вакцины от коронавируса.

"Вся работа во всех странах ведется в условиях постоянного контакта со Всемирной организацией здравоохранения ( ВОЗ ). В конечном итоге наиболее удачные из этих вакцин будут приняты к массовому производству в самих этих странах и будут поставляться в другие страны мира, не обладающие возможностями создания вакцин", - сказал он.

"Охватить все население Земли одной вакциной сразу невозможно, производство займет годы, поэтому и существует необходимость создания вакцин многими государствами одновременно", - добавил он.

Вакцина, разработанная в Таиланде, является РНК-вакциной, действие которой основано на активизации производства организмом антител к коронавирусу, пояснил глава Национального института вакцинации Таиланда.