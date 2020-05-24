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2020-05-24T09:22
https://ria.ru/20200524/1571904939.html
Израильский юрист прокомментировал процесс по делу Нетаньяху
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РИА Новости

Израильский юрист прокомментировал процесс по делу Нетаньяху

09:22 24.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Открывающийся в воскресенье судебный процесс по обвинению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в коррупции и обмане общественного доверия займет как минимум несколько месяцев, но скорее всего, продлится несколько лет, считает авторитетный израильский адвокат Эли Гервиц.
Первый в истории Израиля судебный процесс над действующим премьером начнется в Иерусалимском окружном суде в воскресенье в 15.00. Коллегия из трех судей приступит к рассмотрению обвинений по делам о коррупции и обмане общественного доверия. На первом заседании Нетаньяху обязан присутствовать, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему обвинения.
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Первое заседание носит технический характер, на нем, как и на последующих, обсудят порядок ведения слушаний, а адвокатам дадут возможность в течение определенного времени ознакомиться с содержанием дела, сообщил РИА Новости Гервиц.
"Стандартный уголовный процесс, без того, чтобы обвиняемый был премьер-министром, может длиться минимум - месяцы, максимум - годы. Особенно, когда обвиняемый не находится под арестом, когда мерой пресечения не было выбрано помещение под стражу. Поэтому даже без затягивания процесс может занять многие месяцы и перевалить через эти самые полтора года (срок премьерских полномочий Нетаньяху - ред.)", - сказал Гервиц РИА Новости.
По его словам, "ничего сногсшибательного в это воскресенье не произойдет".
"Биньямин Нетаньяху не будет произносить прочувствованные речи. Его адвокаты и адвокаты других обвиняемых не будут соревноваться с Падвой и Резником в своей убедительности. Все, что произойдет, - это формальный процесс формального начала данной стадии уголовного процесса. Три судьи спросят у обвиняемых, в том числе у Биньямина Нетаньяху, ознакомлены ли они с содержанием обвинительного заключения и какова их реакция - признают ли они факты, указанные в обвинительном заключении, или не признают. На этом, по большому счету, все закончится", - пояснил Гервиц.
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Оставаясь ближайшие полтора года в должности премьер-министра, Нетаньяху будет обладать достаточными полномочиями для того, чтобы влиять на юридическую систему и продолжительность суда, однако, по мнению юриста, обвиняемый и его адвокаты могут это делать только в рамках существующей юридической практики - путем подачи апелляций в вышестоящую инстанцию и прошений в судейскую коллегию.
"Есть ли у премьер-министра дополнительные инструменты, которых нет у обычных обвиняемых? Да, конечно, эти инструменты есть, нужно понимать, что Нетаньяху является главным человеком в правительстве. Но главным человеком в суде, вот в том самом суде, в котором премьер-министр предстает в качестве обвиняемого, главным человеком в суде является все-таки глава судейской коллегии, вернее, трое судей судейской коллегии", - отметил юрист.
"Поэтому, премьер-министр, конечно, может о чем-то попросить суд. Он может попросить перенести заседание, потому что он должен принять участие в очень важной международной встрече или в поездке за рубеж. Но окончательное решение удовлетворять это прошение или нет, оно остается за судом. Все, что может сделать премьер-министр, - это подать прошение. Будет ли оно удовлетворено или нет, будет решать суд", - подчеркнул он.
Самые серьезные обвинения Нетаньяху - в получении взятки - выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов крупнейшей в стране телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.
Обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия выдвинуты против Нетаньяху по делам "2000" и "1000". "Дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков, а именно эксклюзивных сигар и шампанского от голливудского продюсера Арнона Мильчина, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. Следствие полагает, что в обмен на подарки Нетаньяху лоббировал личные и деловые интересы олигарха.
В "деле 2000" речь идет о попытках премьера договориться с владельцем одной из крупнейших в стране медиагрупп "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении его деятельности в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности конкурента компании - бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом". Нетаньяху заявил, что цель этих обвинений - свержение его с поста главы правительства.
Обвинение в коррупции грозит Нетаньяху тюремным заключением. При этом законодательство позволяет судьям варьировать жесткость наказания, не обязательно прибегая к тюремному заключению.
"Человек не обязательно отправляется в тюрьму, даже получив реальный срок. Этот срок часто можно отбывать в виде исправительных работ, вне тюрьмы. Этот срок может быть присужден, но условно, а не реально. И помимо тюремного заключения, есть и другие наказания, которые присутствуют в израильском уголовном кодексе", - пояснил Гервиц.
"Поэтому мне кажется, что если есть какое-то неблагодарное занятие, то это устраивать тотализатор относительно меры наказания, которая будет присуждена в случае признания вины по одной или нескольким статьям, которые на данный момент инкриминируются израильскому премьер-министру", - заключил он.
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