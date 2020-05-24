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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T09:19
https://ria.ru/20200524/1571904866.html
В Воронежской области за сутки у 44 человек выявили коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

В Воронежской области за сутки у 44 человек выявили коронавирус

09:19 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 44, общее количество случаев составило 1463, сообщает правительство региона.
"В воскресенье, 24 мая, официально подтверждено заражение 44 человек в регионе. Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1463 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 982 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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