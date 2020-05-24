В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

САРАТОВ, 24 мая - РИА Новости. Девять детей есть в числе 97 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 2418, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
В целом по области коронавирус унес жизни 18 пациентов.
"На 9.00 (8.00 мск) 24 мая в регионе зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - семь, 15-17 лет - два, 20-29 лет - три, 30-39 лет - 13, 40-49 лет - 16, 50-59 лет - 24, старше 60 - 32... Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц... определен", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 29 новых случаев коронавируса выявили в Саратове, 13 - в Энгельсском, семь - в Ершовском, шесть - в Ртищевском, по пять - в Марксовском и Питерском, по четыре - в Краснокутском и Ровенском, по три - в Александрово-Гайском и Аткарском, по два - в Базарно-Карабулакском, Вольском, Екатериновском, Романовском и Турковском, по одному - еще в восьми районах области.
"Очаговых случаев нет. Среди (новых) заболевших 29 контактных, трое прибывших с других территорий, 65 - с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 61, с признаками ОРВИ - 19, с бессимптомным течением - 17", - отмечается в сообщении.
По данным штаба, из 2418 пациентов с коронавирусом в Саратовской области выздоровели уже 785 человек, в том числе 24 - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.