В Саратовской области выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

"На 9.00 (8.00 мск) 24 мая в регионе зарегистрировано 97 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования... Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - семь, 15-17 лет - два, 20-29 лет - три, 30-39 лет - 13, 40-49 лет - 16, 50-59 лет - 24, старше 60 - 32... Все пациенты находятся под наблюдением врачей. Круг контактных лиц... определен", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.