Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам и заявил, что мусульманская община вносит неоценимый вклад в межнациональный мир, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что праздник разговения несет особый духовный смысл, подчеркнув, что на протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи.

"Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи", - приводятся в поздравлении слова Путина.

Он добавил, что и сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована и служит сбережению жизни и здоровья людей.