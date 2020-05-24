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Религия и мировоззрение
2020-05-24T09:17
https://ria.ru/20200524/1571904664.html
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571845882_0:17:3028:1720_1036x0_80_0_0_1337b01759655e4727d751d0511111f3.jpg
РИА Новости

Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам

09:07 24.05.2020 (обновлено: 09:17 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам и заявил, что мусульманская община вносит неоценимый вклад в межнациональный мир, сообщила пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что праздник разговения несет особый духовный смысл, подчеркнув, что на протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и вниманием к тем, кто нуждается в помощи.
Прямая трансляция молебна в режиме онлайн в Читинской соборной мечети. 24 мая 2020
00:19Религия и мировоззрение
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
"Отмечу, что российские последователи ислама с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодежи", - приводятся в поздравлении слова Путина.
Он добавил, что и сегодня, в условиях распространения опасной болезни, ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована и служит сбережению жизни и здоровья людей.
Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В этом году днем начала празднования Ураза-байрама по лунному календарю определено 24 мая.
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве.
02:50
Мусульманский праздник Ураза-байрам
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеУраза-байрамВладимир ПутинОбщество
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