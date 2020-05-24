Назван доход богатейших людей мира во время пандемии

По оценке издания, с 23 марта по 22 мая они заработали 255 миллиардов долларов.

Суммарное состояние 25 самых состоятельных бизнесменов мира достигло 1,5 триллиона долларов. Как отмечают журналисты, это составляет 16 процентов от состояния всех миллиардеров из списка Forbes.