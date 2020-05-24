Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 130 тысяч

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 6,7 тысячи и составляет 131 868, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Накануне сообщалось о 125 101 заболевших, днем ранее – о 118 447.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 73 560 человек. Выздоровели после коронавируса 54 440 человека (2 657 за сутки), умерли 3 867 человек (1437 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 47 190 случаев заражения (2607 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 15 512 заболевших (759 за сутки). На третьем месте по числу заболевших - Гуджарат, самый западный штат Индии, 13 664 случаев (396 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят. Также продлен комендантский час, действующий с 7.00 до 19.00.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.