Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T09:03
https://ria.ru/20200524/1571904409.html
Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 130 тысяч
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570660952_0:232:3075:1962_1036x0_80_0_0_0a8ba2e30b1d05a009a8d89c23abc862.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 130 тысяч

09:04 24.05.2020
295
© REUTERS / Francis MascarenhasМедицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
© REUTERS / Francis Mascarenhas
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 6,7 тысячи и составляет 131 868, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Накануне сообщалось о 125 101 заболевших, днем ранее – о 118 447.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 73 560 человек. Выздоровели после коронавируса 54 440 человека (2 657 за сутки), умерли 3 867 человек (1437 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 47 190 случаев заражения (2607 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 15 512 заболевших (759 за сутки). На третьем месте по числу заболевших - Гуджарат, самый западный штат Индии, 13 664 случаев (396 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят. Также продлен комендантский час, действующий с 7.00 до 19.00.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадГуджаратМахараштраИндияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Китая Ван И
Мир не будет прежним после эпидемии коронавируса, заявил глава МИД Китая
Самолет в небе над Москвой
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 3 июня
Военнослужащие Индии
СМИ: Индия перебросила дополнительный контингент на границу с Китаем
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки умерли 153 пациента с коронавирусом
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг
Назван доход богатейших людей мира во время пандемии
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В Бразилии число жертв коронавируса превысило 22 тысячи человек
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Таиландскую вакцину от COVID-19 смогут применять в конце 2021 года
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 431 новый случай COVID-19
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
В Индии выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
СМИ: в Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 83,6 тысячи человек
Медицинский работник возле кровати пациента в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
В России выявили 8599 новых случаев заражения коронавирусом
Актриса Алена Бабенко
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Государственный институт русского языка имени Пушкина
Вузы проведут онлайн-конференции ко Дню славянской письменности
Туристы фотографируются на фоне тематического отеля Sun Cruise Resort в городе Чондончжин в Республике Корея
Россиянам предложат скидки на лечение в Южной Корее
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:57В ЯНАО умерла 32-летняя пациентка с коронавирусом
11:53Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем
11:53В Турции запретили выходить на улицы во время Ураза-байрам
11:48Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир
11:48Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 13,3 тысячи
11:42В Самарской области рассказали об умершей пациентке с коронавирусом
11:42В Иране 107-летняя женщина выздоровела после коронавируса
11:39В КБР за сутки умерли два пациента с коронавирусом
11:39Медведев в Ураза-байрам пожелал мусульманам России здоровья и мира
11:36Глава МИД Китая оценил работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом
11:34В Югре умерли две пациентки с COVID-19
11:33Экс-спикер парламента Киргизии Чолпонбаев умер от коронавируса
11:27В Свердловской области выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом
11:24Китай надеется, что США смогут как можно скорее победить коронавирус
11:23В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 21
11:21На одной из стройплощадок в Крыму выявили новый очаг коронавируса
11:18В Израиле открылся Храм Гроба Господня
11:16В Китае поддержали выяснение происхождения коронавируса
11:15Вывозной рейс Ереван-Новосибирск-Екатеринбург запланировали на 27 мая
11:14В Крыму "бесцельно" приезжающих будут помещать в обсерватор за свой счет
Лента новостейМолния